去年土地出让收入超3万亿--国土部

路透北京5月10日电---中国国土资源部周四称,2011年全国土地出让合同价款再创新高达3.15万亿元人民币,同比增长14.6%,但较上年57.8%的增速有所放缓,显示在楼市调控下,土地市场亦有所降温.

该部网站刊登的国土资源公报并称,截至2011年末,全国84个重点城市处於抵押状态的土地30.08万公顷,抵押贷款达4.8万亿元,抵押面积和抵押贷款同比分别增长16.5%和36.3%.

其中去年全年抵押土地面积净增4.19万公顷,抵押贷款净增1.27万亿元,同比分别增长12.1%和37.6%.

公告并显示,全国105个主要城市2011年第四季度末综合地价为3,049元/平方米,同比增长6.0%,环比增长0.3%.

此外,公报称,2011年中国大宗矿产品对外依存度居於高位,石油对外依存度达56.7%,铁矿石对外依存度56.4%;全国城市地下水质较差,水质呈较差-极差级占55%.

国土部此前数据显示,2010年全年国有建设用地出让合同价款2.71万亿元,同比增长57.8%.

20世纪80年代末之後,土地市场在全国主要城市的逐步建立.1992至2003年,全国累计收到1万多亿元的土地出让金.自2004年以来中国努力推行土地"招、拍、挂",由於核心是"价高者得",全国土地收入猛增.

以下是中国土地出让收入一览(单位:亿元)

2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2001-2003年

土地出让收入 31,500 27,100 15,900 9,600 13,000 7,000 5,500 6,000 9,100 (完)

欲了解更多详情,请点选国土部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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