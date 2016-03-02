新闻稿：中国政府对土地储备的新规不会快速解决地方政府融资平台债务问题--标普

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香港，2016年3月1日—中国政府对地方政府融资平台在土地储备开发和融资方面的新规对这类实体的信用度造成的影响有限。但标准普尔评级服务认为，此举有助于加快地方政府融资平台向更为透明的经营模式转型。

标准普尔信用分析师吕岚表示：“我们认为，中国政府对土地储备开发的新规是向重新定义地方政府融资平台和地方政府之间关系迈出的又一步。但地方政府融资平台的信用度最终仍然受到它们与地方政府联系和重要性、以及地方政府信用实力的支持。”

新规主要解决地方政府在土地储备开发与融资方面的违规行为。这也反映了中央政府努力控制地方政府债务大幅增长（部分由于地方政府融资平台债务的增长）带来的风险。

根据该项新规，地方政府融资平台仍然能够与政府签订提供服务合同的方式进行一级土地开发，但不得拥有土地。地方政府融资平台被禁止介入新的土地储备收购，有关的土储职能将由地方政府指定的一家土地储备中心集中管理。

我们认为，上述规定将影响那些以土地做为抵押进行借贷的地方政府融资平台，否则此类实体由于财务实力疲弱无法从借款人直接获得信贷。这些地方政府融资平台从地方政府收购土地，将其抵押融资，并将资金用于多种用途，包括基建投资和保障房建设等。土地公开拍卖所获得的资金由地方政府融资平台和地方政府按比例分成。此类资金是地方政府融资平台偿还债务的现金流主要来源。

我们认为，主要的地方政府融资平台未来将继续从事那些对地方政府具有社会和经济重要性的业务。但是，此类业务将比以前更侧重于现金流的创造能力，并且以政府购买服务合同的形式定义有关业务，从而更具有法律和约束力。

我们认为，新规定不会在短期内影响地方政府融资平台的评级。在大型城市（主要是发达和沿海地区）中，地方政府融资平台基本上已经根据新规经营，不再担当土储职能。比如天津滨海新区建设投资集团有限公司（天津滨海建投集团，A-/稳定/--；cnAA/--）和江苏新海连发展集团有限公司（江苏新海连，BB+/稳定/--；cnBBB+/--）在其资产负债表内有大量的土地使用权，但它们拥有的这些土地是在新规生效前购买的。

尽管如此，标准普尔已经要求青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（青岛城投，BBB/稳定/--；cnA/--）提供新规定对其造成何种影响的信息。青岛城投在红岛的土地业务仍然处于开发之中，并且对其业务战略具有重要意义。目前该公司与土地销售所得挂钩的土地开发收入未来将被禁止。

我们目前仍不清楚青岛城投从红岛一级土地开发中获得的收入是否应调整为与政府的固定合同，以及这将如何影响该公司的盈利能力和政府支持力度。但是，我们认为，该公司仍将发挥在红岛地区一级土地开发方面的领导作用。