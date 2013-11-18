中国2005-2012年间未交土地增值税超3.8万亿元--央视

路透北京11月18日 -中国中央电视台周日报导，尽管政策明确要求强化土地增值税的征收管理工作，但不少地方并未落实，专家统计显示2005年开始的八年间全国未交土地增值税超3.8万亿元人民币。

央视每周质量报告援引北京执业律师、注册税务师李劲松的研究称，根据国家统计局、财政部以及国家税务总局公布的房地产相关数据，自2005年1月1日至2012年12月31日，全国商品房销售总额超过31.2万亿元。

而中国社科院2011住房绿皮书披露，2009年全国房地产行业平均毛利率为55.72%。这几年房地产市场非常火爆，其中没达到土地增值税清算条件的项目收入，几乎可以忽略。

李劲松照此测算，全国各类房地产企业应该缴纳的土地增值税超过4.6万亿元，而实际上，八年间，国家征收到的土地增值税仅仅为0.8万亿元。

中国科学院创新发展研究中心社会发展与公务创新研究部部长康小明重新核算的结果亦没有出入。他认为，若能把房地产企业欠缴的、应交未交的土地增值税及时足额地征缴回来，很多开发商的资金链应该就扛不下去了，这将使得他们利用闲钱，炒高地价、抬高房价的可能性大大降低。

“土地增值税对房地产市场的调控发挥着越来越重要的作用，国家税务总局将对一些违反国家税收法规的恶意行为，进行严厉查处。”国家税务总局相关官员向央视表示。

税务总局财产行为税司副司长杨遂周称，将加强完善政策及征管业务、技术上的工作，同时加强督促和检查。

今年3月国务院《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》要求，税务部门要强化土地增值税的征收管理工作，严格按照有关规定进行清算审核和稽查。

而周五晚公布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定提出，加快房地产税立法并适时推进改革。不少业内人士认为，有必要对当前中国房地产相关税收进行合并整理，以期更好的发挥财税作用。

面对今年以来房价不断上升的局面，市场寄望税收能在一定程度上抑制涨势。刚刚公布的统计局10月70个大中城市房价数据显示，平均房价同比涨幅进一步扩大至9.6%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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