中国继续对农产品批发市场、农贸市场免征三年房产税和城镇土地使用税

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月29日 - 中国财政部和税务总局周五联合发布通知，自2016年1月1日至2018年12月31日，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。
刊登在财政部网站的公告称，对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。
通知明确农产品批发市场和农贸市场，是指经工商登记注册，供买卖双方进行农产品及其初加工品现货批发或零售交易的场所。享受上述税收优惠的房产、土地，是指农产品批发市场、农贸市场直接为农产品交易提供服务的房产、土地。
农产品批发市场、农贸市场的行政办公区、生活区，以及商业餐饮娱乐等非直接为农产品交易提供服务的房产、土地，不属于本通知规定的优惠范围，应按规定征收房产税和城镇土地使用税。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)