中国央地收入划分过渡方案征求意见中 增值税拟五五分--报载

路透北京4月6日 - 中国国内媒体--经济参考报周三报导称，目前中央和地方收入划分过渡方案正在征求意见，根据过渡方案的征求意见稿，营改增之后，增值税收入或由中央与地方五五分成。

报导援引多位地方财政系统人士称，中央和地方收入划分过渡方案已经向地方征求过意见，下一步在中央层面征求完意见、进行调整后，有望向社会公开。

“中央和地方收入划分过渡方案已经向地方征求过几次意见，到中央层面是否会有变化不得而知，”一位山东省财政厅人士表示，收入的划分一定要调动两个积极性，把中央和地方的利益都考虑进来。

一些省份财政厅人士表示，赞成中央和地方收入划分过渡方案中提出的增值税中央地方五五分成。

“我们认为在营改增试点全面推开后，应该尽快出台这个过渡性的改革方案，理顺中央和地方利益划分，“一位广西壮族自治区财政厅人士称。

还有一位黑龙江省财政厅人士表示，赞成增值税在中央和地方之间五五分成的方案，不过在具体的技术操作层面上还要斟酌。

根据财政部公布的2015年财政收支情况显示，2015年1-12月国内增值税31,109亿元人民币，营业税19,313亿元。长期以来，增值税和营业税位列前两大税种。今年的政府工作报告明确，从5月1日起全面实施营改增。这意味着营业税退出历史舞台，增值税将稳居第一大税。

值得注意的是，不同省份间对于收入划分比例存在不同看法。东部经济较为发达的省份由于税源充足，更希望提高地方收入划分比例。中西部欠发达地区由于有赖于中央转移支付，希望中央在收入划分中占比更高，从而确保中央有更多资金用于对欠发达地区的转移支付。

“中央的收入要保证，有可能的话再多给地方划分些就更好了，”上述山东省财政厅人士表示。

报导援引中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇称，征求意见稿的整体逻辑是平稳过渡。在目前中央和地方事权没有调整的情况下，原有的财力结构要基本保持，五五分成的比例应该是经过测算、确保和过去基本持平或略有调整。

他并表示，这个征求意见稿毕竟是过渡方案，未来还有可能根据动态进行调整；十八届三中全会决定要求事权和支出责任相匹配，随着未来中央和地方事权的重新划分，不排除收入也会进一步重新划分。（完）