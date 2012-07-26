上半年违法用地同比减2.3%--国土部

路透北京7月26日电---中国国土资源部在通报上半年国土资源领域违法形势时指出,上半年全国发现违法用地行为2.9万件,以多种方式圈占集体土地的倾向依然突出,违法违规反弹压力加大.

新华社援引国土资源部执法监察局副局长岳晓武的话称,从上半年特点来看,违法用地呈现"两降一升"态势,即发现违法用地面积和本年发生违法用地面积,同比双双明显下降30%多;但本年发生违法用地面积逐月上升,6月份发现违法用地面积约占上半年的三成.

"以设施农业等为名的非农业建设违法用地行为有增多之势,下半年一批重大项目急需落地,以多种方式圈占集体土地的倾向依然突出."岳晓武说.

国土资源管理系统将与相关部门加强对公路、铁路、水利等建设项目用地的监管和典型案件查处,与法院、检察院、公安、监察等部门开展联合调研,推动共同责任机制落实.

他指出,上半年,全国发现违法用地行为2.9万件,涉及土地面积17.7万亩(耕地6.4万亩),同比分别下降2.3%、36.5%(32.3%).立案查处违法用地案件1.5万件,涉及土地面积15万亩(耕地5.3万亩).收回土地6,681.1亩(耕地2,667.0亩),罚没款6.5亿元人民币.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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