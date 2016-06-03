热点城市高价地块频出 应关注土地市场泡沫风险--新华

路透北京6月3日 - 近期，上海、北京、合肥等一二线城市土地市场火爆，高总价、高单价（楼面价）、高溢价“三高”地块频出，新华社报导称，非理性的土拍市场已令不少业内人士开始担忧，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。

报导提及，信达地产(600657.SS)6月1日以总价58.05亿元人民币、楼面价4.8万元拍得上海宝山区顾村一幅地块，据估算，该项目未来的保本售价将超过7万元／平方米，是当前该区域销售均价的两倍。而安徽合肥市在5月30日一日之内成交12宗土地，有10宗溢价率超过200%。

报导指出，一线城市土地市场不仅呈现“三高”症状，而且还屡现“郊区地王”。除6月1日拍出的顾村地块之外，上海还有5月18日保利地产(600048.SS)斥资55亿元拍得的周浦地块，该地块溢价率达296%。

地价高过周边现房价，“三高”地块频出，非理性的土拍市场，令不少业内人士开始担忧。报导援引克而瑞研究员马千里等称，目前土地市场的过热表现，主要原因还是实体经济压力增大，一些产业资本和银行信贷资金纷纷涌入房地产业“找钱”。当然，也不乏新“地王”解套前“地王”现象，造成地价节节上涨。

报导援引中原地产首席分析师张大伟表示，一线城市土地空间已然不足，房企开始“围猎”二线城市，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。

“所有地王都有较大的亏损可能，过去几年全国的地王目前基本都在亏损或者平本销售。未来一旦房价进入调整周期，房企很可能将面临巨大的销售难题。”

中原地产最新发布报告称，今年截止5月23日中国合计出现152宗地王，远高于去年全年的95宗，南京、苏州、合肥等二线城市成为今年地王出现最多的区域。

新华社援引中国房地产协会原副会长朱中一表示，及时调整土地供应节奏，加大有效供给，可以调整市场预期，逐渐缓解供需矛盾，降低房价在短时间内过快上涨的风险。

在本轮地王争夺战中，央企表现令人瞩目。最近一周信达地产连下杭州、上海两大地王。据克而瑞地产研究统计，自去年下半年以来，信达地产先后在合肥滨湖区、上海新江湾城、深圳坪山、杭州钱江新城、杭州滨江奥体、上海宝山顾村六幅地块的围抢战中高价胜出，总耗资高达352亿元，溢价率最高达303%，最低也达66%。

央企葛洲坝集团亦于近期拍得南京河西南地王，该地块总价32.8亿元，单价达每平方米4.5万元，是五年前该区域单价的近10倍；溢价率超过110%。（完）