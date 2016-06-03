热点城市高价地块频出 应关注土地市场泡沫风险--新华

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月3日 - 近期，上海、北京、合肥等一二线城市土地市场火爆，高总价、高单价（楼面价）、高溢价“三高”地块频出，新华社报导称，非理性的土拍市场已令不少业内人士开始担忧，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。
报导提及，信达地产(600657.SS)6月1日以总价58.05亿元人民币、楼面价4.8万元拍得上海宝山区顾村一幅地块，据估算，该项目未来的保本售价将超过7万元／平方米，是当前该区域销售均价的两倍。而安徽合肥市在5月30日一日之内成交12宗土地，有10宗溢价率超过200%。
报导指出，一线城市土地市场不仅呈现“三高”症状，而且还屡现“郊区地王”。除6月1日拍出的顾村地块之外，上海还有5月18日保利地产(600048.SS)斥资55亿元拍得的周浦地块，该地块溢价率达296%。
地价高过周边现房价，“三高”地块频出，非理性的土拍市场，令不少业内人士开始担忧。报导援引克而瑞研究员马千里等称，目前土地市场的过热表现，主要原因还是实体经济压力增大，一些产业资本和银行信贷资金纷纷涌入房地产业“找钱”。当然，也不乏新“地王”解套前“地王”现象，造成地价节节上涨。
报导援引中原地产首席分析师张大伟表示，一线城市土地空间已然不足，房企开始“围猎”二线城市，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。
“所有地王都有较大的亏损可能，过去几年全国的地王目前基本都在亏损或者平本销售。未来一旦房价进入调整周期，房企很可能将面临巨大的销售难题。”
中原地产最新发布报告称，今年截止5月23日中国合计出现152宗地王，远高于去年全年的95宗，南京、苏州、合肥等二线城市成为今年地王出现最多的区域。
新华社援引中国房地产协会原副会长朱中一表示，及时调整土地供应节奏，加大有效供给，可以调整市场预期，逐渐缓解供需矛盾，降低房价在短时间内过快上涨的风险。
在本轮地王争夺战中，央企表现令人瞩目。最近一周信达地产连下杭州、上海两大地王。据克而瑞地产研究统计，自去年下半年以来，信达地产先后在合肥滨湖区、上海新江湾城、深圳坪山、杭州钱江新城、杭州滨江奥体、上海宝山顾村六幅地块的围抢战中高价胜出，总耗资高达352亿元，溢价率最高达303%，最低也达66%。
央企葛洲坝集团亦于近期拍得南京河西南地王，该地块总价32.8亿元，单价达每平方米4.5万元，是五年前该区域单价的近10倍；溢价率超过110%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。