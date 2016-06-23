中国国土部：到2020年全国建设用地总规模控制在6.1亿亩之内

路透北京6月23日 - 中国国土资源部日前下发全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）调整方案，调整后，到2020年全国耕地保有量为18.65亿亩以上，基本农田保护面积为15.46亿亩以上，建设用地总规模控制在4,071.93万公顷（61,079万亩）之内。

国土资源部网站周四刊登新闻稿并称，实施建设用地总量控制和减量化管理，严控增量，盘活存量，要求积极推进新型城镇化建设，严格控制超大城市、特大城市用地规模，合理安排大中小城市用地。

方案要求，以农村土地综合整治为抓手，促进农民住宅向集镇、中心村集中；建设用地安排要避让优质耕地、河道滩地、优质林地，合理安排生产、生活、生态用地空间。

同时，各地应以资源环境承载力评价为基础，引导人口和产业向资源环境承载力较高的区域集聚；合理调整产业用地结构，保障水利、交通等重点基础设施用地，优先安排社会民生、脱贫攻坚、战略性新兴产业，以及国家扶持的产业发展用地。

方案再次强调要坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，要求各地对基本农田布局优化调整，将城市周边、道路沿线和平原坝区优质耕地划入基本农田，切实提高基本农田质量。（完）

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