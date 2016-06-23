中国国土部：到2020年全国建设用地总规模控制在6.1亿亩之内

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月23日 - 中国国土资源部日前下发全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）调整方案，调整后，到2020年全国耕地保有量为18.65亿亩以上，基本农田保护面积为15.46亿亩以上，建设用地总规模控制在4,071.93万公顷（61,079万亩）之内。
国土资源部网站周四刊登新闻稿并称，实施建设用地总量控制和减量化管理，严控增量，盘活存量，要求积极推进新型城镇化建设，严格控制超大城市、特大城市用地规模，合理安排大中小城市用地。
方案要求，以农村土地综合整治为抓手，促进农民住宅向集镇、中心村集中；建设用地安排要避让优质耕地、河道滩地、优质林地，合理安排生产、生活、生态用地空间。
同时，各地应以资源环境承载力评价为基础，引导人口和产业向资源环境承载力较高的区域集聚；合理调整产业用地结构，保障水利、交通等重点基础设施用地，优先安排社会民生、脱贫攻坚、战略性新兴产业，以及国家扶持的产业发展用地。
方案再次强调要坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，要求各地对基本农田布局优化调整，将城市周边、道路沿线和平原坝区优质耕地划入基本农田，切实提高基本农田质量。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。