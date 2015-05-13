李克强下周开始出访南美四国 将探讨航空农业等领域的合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月13日 - 中国商务部部长助理童道驰周三称，中国国务院总理李克强下周出访南美时将签署有关飞机、外汇和农业方面的协议。

李克强将于5月17-29日出访巴西、哥伦比亚、秘鲁和智利。

“李克强总理访问四国期间，双边将本着互信互利的原则，重点探讨在产业合作、基础设施建设、自贸区建设、经济技术合作、人力资源培训、金融支持等领域的合作，”童道驰对记者们说道。

“我们期待通过进一步深化上述领域的合作，中拉将携手共进，促进世界经济的繁荣和复苏。”

童道驰指出，中国将与智利签署货币互换和人民币结算协议，将与巴西签署巴西牛肉出口协议。

童道驰表示，航空领域也是李克强在巴西访问期间商谈的重点。

“这次李总理出访还会谈及与巴西航空领域合作的问题。”

童道驰称，中国希望从拉美进口更多高附加值的产品，而不仅限于铁矿石、糖和大豆等原材料采购。

他表示，希望拉美国家，尤其是这四国，能够进一步开发中国市场，向中国出口更多适合中国消费者的产品。（完）