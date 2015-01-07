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时事要闻 | 2015年 1月 7日 星期三 15:46 BJT

周永康涉嫌犯罪已被移送司法机关依法处理--中纪委

路透北京1月7日 - 中国中纪委周三称，周永康、蒋洁敏、李东生、李崇禧、申维辰等涉嫌犯罪已被移送司法机关依法处理。

中纪委副书记、监察部部长黄树贤在新闻发布会上称，目前正在立案审查的还有令计划、苏荣等案件。

黄树贤并表示，追究山西系统性、塌方式腐败案件相关党组织责任，对湖南衡阳发生的以贿赂手段破坏选举案件严肃问责。

十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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