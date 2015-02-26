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时事要闻 | 2015年 2月 26日 星期四 18:28 BJT

中国中央军委称军队现代化必须通过依法治军从严治军实现

路透北京2月26日 - 新华社报导，经中国国家主席习近平批准，中央军委日前印发关于新形势下深入推进依法治军从严治军的决定。

《决定》强调，深入推进依法治军从严治军，是全面依法治国总体部署的重要组成部分。

一个现代化国家必然是法治国家，一支现代化军队必然是法治军队。军队越是现代化，越是信息化，越是要法治化。

《决定》并未提到腐败案件或对反腐给出新的指引。

《决定》号召，全军官兵勇敢担当起新一代革命军人的历史使命，，积极投身依法治军从严治军伟大实践。（完）

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