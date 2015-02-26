中国中央军委称军队现代化必须通过依法治军从严治军实现

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京2月26日 - 新华社报导，经中国国家主席习近平批准，中央军委日前印发关于新形势下深入推进依法治军从严治军的决定。
《决定》强调，深入推进依法治军从严治军，是全面依法治国总体部署的重要组成部分。
一个现代化国家必然是法治国家，一支现代化军队必然是法治军队。军队越是现代化，越是信息化，越是要法治化。
《决定》并未提到腐败案件或对反腐给出新的指引。
《决定》号召，全军官兵勇敢担当起新一代革命军人的历史使命，，积极投身依法治军从严治军伟大实践。（完）
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。