新证券法实施注册制可落地 勿过虑新股扩容--证监会主席

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透上海3月6日 - 中国证监会主席肖钢表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。
“十八届三中全会提出推进注册制改革至今，证监会一直在着力开展准备工作，随着证券法修订的推进，还会有一段准备期，经过前后大约两年时间，我们有信心，在新法实施后，把注册制改革搞好。”上海证券报周五引述他在“两会”期间接受采访时称。
全国人大财经委副主任委员吴晓灵稍早曾表示，按正常进度，证券法修订案有望4月底上会。初审过后，需要征求意见并总结，最快8月份进行二审，10月份完成三审。
肖钢指出，审核权的下放是注册制改革的内容之一，它的实施也将与法律修订同步，目前主流意见认为注册制的审核应下放交易所，但确定须有法律依据。
在注册制实施时间上，他透露，待证券法修订完成，自新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行。而在审企业是否审完，与是否推行注册制改革没有直接联系，目前有600余家排队企业，在由核准制改为注册制时未审完的，还将继续排队。
据上证报统计，去年以来首发的125家企业，累计募资669亿元人民币，平均每家募集5亿余元，融资额较小，而2014年全市场再融资规模超过4,000亿元。
但肖钢强调，允许未盈利企业上市绝不等于垃圾股上市，也绝不等于越亏损越上市。这类企业的信息披露规则将进一步完善，要求其充分披露包括商业模式、营业收入、客户群体、公司治理、激励机制、研发等在内的信息。同时还将设定对不同投资者的适当性要求。
此外，他表示，深港通预计上半年获批，并在年内正式启动交易。与沪港通相比，深港通的投资标的将会更多，但由于深市标的股本、交易额相对较小，在投资额度上拟考虑与沪港通相同。目前无打算仿照沪港通模式与其他国家资本市场展开类似合作。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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