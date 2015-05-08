中国国家安全法草案增加“维护国家网络空间主权”等规定

路透北京5月8日 - 中国人大在《中华人民共和国国家安全法（草案二次审议稿）》中加入网络安全的内容；这是中国加强法律框架保护信息技术的最新举措。

《中华人民共和国国家安全法(草案二次审议稿)》在中国人大网公布，向社会公开征求意见。

审议稿在网络与信息安全中增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力”、“维护国家网络空间主权”的规定。

“国家建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力，加强网络和信息技术的创新研究和开发应用，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控；加强网络管理，防范和依法惩治网络攻击、网络窃密、散布违法有害信息等网络违法犯罪行为，维护国家网络空间主权、安全和发展利益。”

审议稿还提到加强金融基础设施和基础能力建设，防范和抵御国际金融风险的冲击。（完）

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