中国商业银行法修正案拟删存贷比规定 料缓和实体经济融资贵（更新版）

(新增更多评论和细节)

路透北京6月24日 - 中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

中国政府网援引国务院常务会议称，草案将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标，有利于完善金融传导机制，增强金融机构扩大“三农”、小微企业等贷款的能力；草案将提请全国人大常委会审议。

市场人士普遍认为，在利率市场化、存款增速放缓的大背景下，取消存贷比将减小银行负债端压力，并一定程度上缓和实体经济融资贵的问题。

“存贷比的取消既缓解了利率市场化进程中银行面临的负债成本上升压力，也在从制度上消除小微企业融资难的真正病根。”国金证券银行业分析师马鲲鹏表示。

他解释，存贷比是银行业面临的行政性约束，是银行负债成本压力难以有效缓解的重要原因，也是当前小微企业融资难的制度性根源。

存贷比取消也将缩短融资链条，进一步降低企业融资成本。民生证券固收分析师李奇霖认为，之前由于存贷比等约束，在融资需求得不到满足的情况下，银行会借助表外融资通道；而存贷比监管弱化，通道业务存在价值下降，实体融资成本也因此有边际上的改善。

一位银行业人士表示，取消存贷比也是倒逼银行从做大负债表转变为做强利润，这对银行利润有一定刺激；此外，存款流失的大进程中如果还不取消存贷比也会影响银行对实体经济的支持。

国务院会议并通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业等重点领域发展目标任务。中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。

常务会议指出，设立中国保险投资基金。基金采取有限合伙制，规模为3,000亿元人民币，主要向保险机构募集，并以股权、债权方式开展直接投资或作为母基金投入国内外各类投资基金，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。

会议并指出，适当降低社会保险费率，是为企业减负的定向调控重要举措，有利于稳增长、促就业。

会议决定，在已降低失业保险费率的基础上，从10月1日起，将工伤保险平均费率由1%降至0.75%，并根据行业风险程度细化基准费率档次，根据工伤发生率对单位（企业）适当上浮或下浮费率；将生育保险费率从不超过1%降到不超过0.5%；工伤保险和生育保险基金超过合理结存量的地区应调低费率。实施上述政策，预计每年将减轻企业负担约270亿元。

**不会带来“大水漫灌”**

尽管国务院通过的商业银行法修正案草案中取消了存贷比的内容，但市场人士普遍认为这不会带来银行资金的供给大幅增加。

“国务院通过草案后还要提交人大审议，至少要到年底才会正式实施；而即使实施后银行负债的压力小一点，但由于存款的增速一直低于贷款增速，因此压力还是存在。”招商证券银行业分析师邹添杰表示。

一位接近监管层人士表示，今年人行存贷款口径进行了调整，但银监会计算存贷比的口径并未相应调整，这导致今年在存款中新增加的非银机构存款并没有提高银行在贷款端的资金供给能力。

此外，在需求端，邹添杰指出，存贷比放开主要解决银行资金供给的问题，但是当前经济形势下实体经济需求不振是另一端的问题。

中国央行不久前发布的二季度银行家问卷调查报告显示，该季贷款总体需求指数为60.4%，较上季下降8.4个百分点。

央行公布的5月金融统计数据报告称，5月末人民币贷款同比增长14.0%，而月末人民币存款余额同比增长10.9%。

此外，从长期看，即使取消了存贷比，商业银行仍然有监管指标进行约束。一位城商行人士表示，银行除了存贷的限制还有资本金的约束，在国外基本就是靠资本金监管；因为很多表外业务并不受存贷比监管，反而其没有资本金监管更全面。

李奇霖称，存贷比取消，未来新监管规则有望被引入；巴塞尔III中关于流动性的新规还包括流动性覆盖率(LCR)和净稳定融资比例（NSFR），都有望成为新的监管指标。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。