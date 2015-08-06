民间借贷年利超36%部分无效 P2P平台无担保责任--中国最高法

路透北京8月6日 - 中国最高人民法院周四发布关于审理民间借贷案件司法解释，民间借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人有权请求借款人按照约定的利率支付利息；借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。

最高人民法院审判委员会专职委员杜万华在新闻发布会上介绍，随着中国利率市场化改革进程的推进，以基准贷款利率的四倍作为利率保护上限的司法政策的变革势在必行。民间借贷利率上限究竟如何进行调整等审判实践中的问题亟待回答。

新发布的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》对P2P网络借贷也作出规定：借贷双方通过P2P网贷平台形成借贷关系，网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务，则不承担担保责任。

如果P2P网贷平台的提供者通过网页、广告、其他媒介明示或者有其他证据证明其为借贷提供担保，根据出借人的请求，人民法院可以判决P2P网贷平台的提供者承担担保责任。

杜万华介绍称，五种民间借贷合同应当被认定为无效，包括套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的等。

伴随着借贷主体的广泛性和多元化，民间借贷的发展直接导致大量纠纷成讼，人民法院受理案件数量快速增长。今年上半年全国法院已经审结民间借贷纠纷案件52.6万件，同比增长26.1%。目前，民间借贷纠纷已经成为继婚姻家庭之后第二位民事诉讼类型。（完）

欲览详情，请点选最高人民法院网站：www.court.gov.cn

(发稿 李铮；审校 黄凯)

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