一季度中国法院受理破产案件1,028件 同比增加逾50%

路透北京6月15日 - 中国最高人民法院称，今年一季度人民法院受理破产案件1,028件，比去年同期上升52.5%；包括无锡尚德太阳能电力有限公司破产重整案、深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产重整案等。

新华社周三援引最高法民二庭庭长杨临萍在最高法举行的新闻通气会上的讲话称，自企业破产法实施以来，2008年至2015年期间，人民法院新收各类破产案件共计19,551件，审结包括旧存案件在内的破产案件21,995件。今年首季审结507件，比去年同期上升61%。

“这些案例中既有破产重整案件，也有破产清算案件，还包括关联企业合并破产、重整程序向清算程序转化、执行案件移送破产审查等案件，”杨临萍说，“总结这些规则和做法对完善破产案件审理的常态化机制、正确实施法律具有重要意义，更为清理和处置‘僵尸企业’、推动供给侧结构性改革提供了有益借鉴。”

在新闻通气会上，最高法同时发布了十个人民法院依法审理破产案件典型案例。这十个案例是：长航凤凰股份有限公司破产重整案、深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产重整案、浙江安吉同泰皮革有限公司执行转破产清算案、中国第二重型机械集团公司与二重集团（德阳）重型装备股份有限公司破产重整案。

还有浙江玻璃股份有限公司及其关联公司合并破产案、山东海龙股份有限公司破产重整案、中核华原钛白股份有限公司破产重整案、北京利达海洋生物馆有限公司破产清算案、上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整案、无锡尚德太阳能电力有限公司破产重整案。（完）