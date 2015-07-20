深科技与晶元光电合资公司拟组团以1.3亿美元收购美LED企业

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月20日 - 中国深圳长城开发科技股份有限公司(000021.SZ)周一公告称，子公司开发晶照明（厦门）有限公司拟和战略投资者以1.3亿美元收购美国一家LED（发光二级管）领先企业。
开发晶是由深科技、晶元光电(2448.TW)、亿冠晶等四家企业合资组建，深科技持股47.88%。公告指出，开发晶尚需聘请中介机构对收购标的企业开展审计、评估及尽职调查等相关工作，并根据核查结果决定股权收购事项。
公告未透露被收购企业的名字，只是介绍称，这是一家位于美国从事LED芯片、封装和光模组产品研发、制造业务的公司。目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利，且与Cree(CREE.O)专利交叉授权。其大功率高亮度LED封装技术与Cree、Philips、Citizen等齐名，目前已与全球200家以上的客户建立了业务销售关系。
公告称，LED行业是专利价值主导的行业，世界大厂无不以专利巩固其在行业中的领导地位。开发晶拟收购标的企业作为全球固态照明领域（SSL）的领先开发商和制造商，拥有照明封装全球的专利布局，掌握了现有LED技术重要专利，特别在芯片与封装技术上更掌握许多申请时间早、权利范围广的专利，其掌握的专利在LED行业中具有领先地位。
本次股权如收购成功，开发晶相当于控制了所有拟收购标的企业的专利及交互授权，可以进行从芯片到模块的垂直产品整合以及氮化镓上硅芯片的开发，掌握芯片、外延片、封装、白光、光学设计等多项核心技术，让开发晶得以进入欧美、日韩等全球高端LED产业供应链，为未来发展筑就了广阔的成长空间。
同时开发晶LED产业布局将更为完善，公司按照LED外延片、芯片生产线到LED封装、照明应用的次序持续投入，再投入COB高亮度照明产品，从而逐步构建国内LED产业链完备的企业。
深科技周一将复牌，上一交易日收报9.01元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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