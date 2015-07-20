深科技与晶元光电合资公司拟组团以1.3亿美元收购美LED企业

路透上海7月20日 - 中国深圳长城开发科技股份有限公司(000021.SZ)周一公告称，子公司开发晶照明（厦门）有限公司拟和战略投资者以1.3亿美元收购美国一家LED（发光二级管）领先企业。

开发晶是由深科技、晶元光电(2448.TW)、亿冠晶等四家企业合资组建，深科技持股47.88%。公告指出，开发晶尚需聘请中介机构对收购标的企业开展审计、评估及尽职调查等相关工作，并根据核查结果决定股权收购事项。

公告未透露被收购企业的名字，只是介绍称，这是一家位于美国从事LED芯片、封装和光模组产品研发、制造业务的公司。目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利，且与Cree(CREE.O)专利交叉授权。其大功率高亮度LED封装技术与Cree、Philips、Citizen等齐名，目前已与全球200家以上的客户建立了业务销售关系。

公告称，LED行业是专利价值主导的行业，世界大厂无不以专利巩固其在行业中的领导地位。开发晶拟收购标的企业作为全球固态照明领域（SSL）的领先开发商和制造商，拥有照明封装全球的专利布局，掌握了现有LED技术重要专利，特别在芯片与封装技术上更掌握许多申请时间早、权利范围广的专利，其掌握的专利在LED行业中具有领先地位。

本次股权如收购成功，开发晶相当于控制了所有拟收购标的企业的专利及交互授权，可以进行从芯片到模块的垂直产品整合以及氮化镓上硅芯片的开发，掌握芯片、外延片、封装、白光、光学设计等多项核心技术，让开发晶得以进入欧美、日韩等全球高端LED产业供应链，为未来发展筑就了广阔的成长空间。

同时开发晶LED产业布局将更为完善，公司按照LED外延片、芯片生产线到LED封装、照明应用的次序持续投入，再投入COB高亮度照明产品，从而逐步构建国内LED产业链完备的企业。

深科技周一将复牌，上一交易日收报9.01元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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