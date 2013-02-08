中国LED照明业阴云密布 或有大量企业淘汰出局

撰稿 朱球

路透香港2月8日 - 为了创造一个节能环保的未来,北京当局曾大力扶持LED(Light Emitting Diode,发光二极管)照明产业,然而在面临着产品价格下滑和供给过剩的双重打击下,今年中国可能会有五分之一的LED照明企业倒闭.

中国约有4,000家LED照明企业,当初受到税收减免、补贴和廉价工业用地的吸引,企业纷纷投资于该行业.如今这些业者困于激烈的行业竞争之中,过去三年间产品价格已经腰斩.

就如同过度投资和出口不振拖累中国太阳能(光伏)面板及风力涡轮机事业一样,中国的LED照明产业如今也面临强力洗牌;中国LED照明产业规模居世界之冠.

深圳市众明半导体企划总监潘汝荣在接受采访时说:"现在大家都在做LED.行业很混乱."

这是中国很典型的一个问题,"他说,"一旦出现一个新产业,大家都一窝蜂地进入,马上就把这个行业做烂了."

中国政府制订的目标是,到2015年LED要占到国内照明市场份额的30%,是目前水平的三倍多.官方估计,这每年可节省3,500万吨的煤炭消耗量.

分析师表示,如果中国一半的照明灯都采用LED灯,每年节省下来的电量相当于全球最大水电站-三峡大坝年发电量的2.5倍.

不过国内市场的需求却低迷.尽管享有补贴,而且若使用之后的电费也会减少,不过中国家庭更换LED照明灯的过程一直较为迟缓,原因是LED照明灯的价格要比传统的照明灯贵很多.此外质量问题也影响了消费者对它的信心.

**熄灯打烊**

行业专家甚至是一些LED企业的高层都认为,中国至少有20%的LED照明企业或被淘汰出该产业.

"许多小型LED照明企业正面临困难,或许熬不到最后,"勤上光电(002638.SZ)董秘韦莉说.勤上光电是中国一家主要的LED路灯生产商.

"五到十年后,行业不会有这么多的企业,"她在公司位于东莞的总部接受路透电话采访时说.

分析师认为,鉴于中国60-70%的LED产能用于出口,行业整合或有可能暂时打乱全球的LED供应链.不过长期而言,行业格局的重构应该能使得中国的LED产业更为健康,从而也有助于提升产品质量.

目前在香港和内地上市的中国LED企业有二十多家,其中一些在上市前曾吸引了私募投资.随着这些公司获利的下滑,它们的股价也大幅下挫.雷曼光电(300162.SZ)股价已较3月峰值时下滑了48%,而洲明科技(300232.SZ)的股价已下跌37%.

行业专家认为,包括飞利浦(PHG.AS)、欧斯朗(Osram)和通用电气(GE.N)在内的外国照明巨头,应能凭借强大的财务势力和先进技术脱颖而出.德国工业巨擘西门子(SIEGn.DE)持有欧斯朗部分股权.

分析师表示,可望成为赢家的国内企业包括勤上光电、佛山照明(000541.SZ)、雷士照明(2222.HK)、 德豪润达(002005.SZ)、瑞丰光电(300241.SZ).

**扶持政策**

尽管行业料将迎来整合,中国政府仍然致力于扶持该产业.中国科技部去年夏天表示,计划到2015年把LED照明产业的规模提升至5,000亿元人民币(802.3亿美元).

科技部还计划在LED芯片相关产业培育20-30家具有技术竞争力的领军企业,并将该产业列入政府进一步扶持的产业目录.目前这部分产业的年产值在2,000亿元人民币(320.9亿美元)左右.

中国的LED生产企业目前严重依赖外国芯片,而芯片成本已占到产品成本的一半.将芯片技术引进至国内有助于降低成本.对于中国实现自身的LED相关目标而言,降低成本、提升技术至为关键.

麦肯锡撰写报告称,一直到2016年中国LED照明市场的年复合增长率可能会超过40%,占国内整体照明市场的份额将达到46%.这也是全球的一个趋势.

在港上市的东方照明的执董朱建钦说:"我认为有一天LED时代会到来."(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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