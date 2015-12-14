中国原铁道部部长刘志军获减刑 由死缓减为无期--北京高院

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月14日 - 中国北京高等法院周一发布审理原铁道部长刘志军减刑案公示，建议将刘志军死缓改无期；同时发布薄谷开来减刑案件的公示，亦由死缓改无期。
公告称，刘志军因犯受贿罪、滥用职权罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。现在公安部秦城监狱服刑。
2015年10月26日，刑罚执行机关以罪犯刘志军服刑期间无故意犯罪为由，建议将其刑期减为无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产不变。
对薄谷开来减刑案件的公示称，其因犯故意杀人罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。现在司法部燕城监狱服刑。2014年9月25日，刑罚执行机关以罪犯薄谷开来服刑期间无故意犯罪为由，建议将其刑期减为无期徒刑，附加刑剥夺政治权利终身不变。
薄谷开来是前重庆市委书记薄熙来的妻子，薄熙来此前因贪污、滥用职权等罪行被判处无期徒刑。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。