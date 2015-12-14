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时事要闻 | 2015年 12月 14日 星期一 16:26 BJT

中国原铁道部部长刘志军获减刑 由死缓减为无期--北京高院

路透北京12月14日 - 中国北京高等法院周一发布审理原铁道部长刘志军减刑案公示，建议将刘志军死缓改无期；同时发布薄谷开来减刑案件的公示，亦由死缓改无期。

公告称，刘志军因犯受贿罪、滥用职权罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。现在公安部秦城监狱服刑。

2015年10月26日，刑罚执行机关以罪犯刘志军服刑期间无故意犯罪为由，建议将其刑期减为无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产不变。

对薄谷开来减刑案件的公示称，其因犯故意杀人罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。现在司法部燕城监狱服刑。2014年9月25日，刑罚执行机关以罪犯薄谷开来服刑期间无故意犯罪为由，建议将其刑期减为无期徒刑，附加刑剥夺政治权利终身不变。

薄谷开来是前重庆市委书记薄熙来的妻子，薄熙来此前因贪污、滥用职权等罪行被判处无期徒刑。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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