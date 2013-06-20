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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 15:07 BJT

中国加大环境污染惩处力度 严重犯罪者可获死刑

新华社报道称，周三实施的司法解释将加大对环境污染惩处力度，对于严重环境污染犯罪者，司法机关最高可判处死刑。报道称，放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。路透
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