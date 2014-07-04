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中国财经 | 2014年 7月 4日 星期五 15:13 BJT

中国批准联想收购IBM低端服务器业务的交易

路透北京7月4日 - 中国商务部反垄断局批准了联想集团(0992.HK)以23亿美元收购IBM(IBM.N)低端服务器业务的交易。

这宗交易最早在1月对外公布。联想集团主席杨元庆周三表示，交易预计将在年底前完成，但仍需美国监管机构审批。(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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