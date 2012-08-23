联想的夺金之路 台湾PC产业的新强敌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

个人电脑（ＰＣ）产业是台湾电子业整个产业版图中很大的一块，像广达可望连续三年贡献上兆元的产值；鸿海从一兆元、二兆元到三．五兆元；其他如仁宝贡献六千亿到八千亿元；纬创每年有超过五千亿元的产值，再加上宏碁、华硕、和硕、英业达，台湾可说是全球最大的ＰＣ王国。不过这个角色未来可能因为联想的奋起，台湾ＰＣ王者的角色恐将面临更大的考验。

二○○四年并下ＩＢＭ个人电脑部门的联想集团，经过几年磨合，在上个会计年度（一一年三月到一二年三月）缴出亮丽成绩单之後，联想集团公布首季（四～六月）季报，又缴出一张令人眼睛一亮的好成绩。联想首季营收八十．○九亿美元、年成长三五．三％、毛利成长三九．八四％，增加到九．五八亿美元，税後净利一．四一亿美元、成长二九．九三％、每股税後纯益（ＥＰＳ）是一．三七美分、毛利率为一二％，季成长一．二％。

**联想奋起,宏碁落难未来仍待观察**

联想集团电脑首季出货一二八○万台，年成长二四．四％，远胜过整体行业衰退二％，联想的全球市占率一五％，仅次于行业一哥惠普只有○．七％。而去年首季双方市占率差距达五．八％。联想主席杨元庆在法说会上面对法人询问联想何时可以成为ＰＣ产业一哥时很有把握地说，联想正朝「夺金之路迈进」（on the way to metal），他十分有把握地表示，联想市占率还会继续向上爬升，未来的毛利率与营益率表现都会十分乐观。

杨元庆这个说法，可以从联想的财报上找到轨迹。○九年是联想表现十分灰暗的一年，那一年营收一四九亿美元，亏损二．二六亿美元，这个亏损导致联想股价大跌，杨元庆岌岌可危，柳传志又重出江湖。到了一○年，联想营收一六六亿美元，转亏为盈出现一．二九亿美元的净利，此後联想步上成长的道路。一一年联想营收二一五．九四亿美元，净利是二．七三亿美元，一二年的会计年度营收进一步拉升到二九五．七四亿美元，净利也达四．七五亿美元，营收成长三六．九五％、净利成长七三．九九％。联想出现大成长的讯号，股价也快速翻升逾倍。○九年联想出现亏损，股价一度跌到一．三二港币，後来大涨到七．七一港币，联想市值也拉升到七一三．五六亿港币。

相对联想的奋起，去年则是台湾自创品牌，走上国际的「台湾之光」宏碁（acer）落难的一年。宏碁的首席执行长兰奇离职，引爆宏碁的新危机，去年第二季宏碁出现单季六十七．八九亿元的巨额亏损，加上兰奇离职事件炒得火热，宏碁的股价兵败如山倒。

宏碁在金融海啸後一度创下一○五．五元的天价，一度将市值拉升到二八五○亿元。一○年十二月九日宏碁仍有九十九．四元的高价。没想到此後一年之内，因为兰奇离职，业绩转盈为亏，宏碁的股价一下子跌到二十七．三元。兰奇离开宏碁，辗转又到了联想任职，宏碁则擢拔翁建仁担任首席执行长，不过宏碁阴霾尚未散去。

一一年宏碁的营收从前一年度的五二一五．四五亿元掉到四○五七．一四亿元，营收掉了二二．二％，却出现了七十七．九二亿元的税前亏损，从二○○○年以来，宏碁每年都可获利上百亿元，每股净值一度累积到三十五．三二元。原本大家以为兰奇事件很快就会过去，好不容易，去年第四季宏碁出现转盈的讯号，单季小赚九四四八．八万元，大家期待宏碁在今年展翅高飞。

没想到期待落空，宏碁今年前两季获利仍在低档挣扎。宏碁首季净利三．三一亿元，第二季因为提列欧洲的一次性支出四．一亿元，导致第二季净利只有○．五六亿元，宏碁上半年合并营收二二三五．八亿元，与去年同期相较衰退二．七％，上半年净利只有三．八七亿元，ＥＰＳ只有○．一四元，其中第一季营益率○．一％，第二季只有○．四％，这显示宏碁仍在调养旧伤的阶段，未来仍有待观察。

**苹果一枝独秀,戴尔、惠普面临挑战**

假如宏碁代表的是台湾ＰＣ产业的未来，联想代表的是中国ＰＣ产业的未来，从年报与季报来看，我们恐怕要开始担心台湾ＰＣ产业的未来。从目前的全球ＰＣ产业来看，除了苹果仍一枝独秀外，原来的ＰＣ盟主戴尔与惠普都面临空前挑战。

惠普原本是ＰＣ的龙头老大，但是面对苹果平板电脑的挤压，惠普每季都传财报预警，股价也节节走低，从一○年以来，惠普由五十四．七五美元下滑到十七．四一美元。戴尔今年从十八．三六美元跌到十一．三九美元，这两家在二○○○年前後不可一世的ＰＣ品牌大厂，正快速褪了颜色。

戴尔股价跌到十一．三九美元，几乎与○八年金融海啸的七．八四美元相互呼应，而惠普则比○八年所创的新低价二十五．三九美元还要低很多。从全球笔电出货排名来看，宏碁、联想、惠普仍是前三强，这其中联想快速拉近与惠普的差距，戴尔已退居第五，华硕则排名第四。台湾ＰＣ大厂未来必须思考的问题之一是，一直以来，台湾的ＰＣ业者都为惠普与戴尔代工，若未来这两家大品牌厂商式微，台湾代工产业的生态，除了鸿海巩固苹果的阵营，其他ＰＣ大厂必须思考下一步如何走？

二是联想占有天时、地利、人和优势，未来潜力不可忽视。也许几年後，台湾ＰＣ与ＮＢ大厂可能沦为联想的代工厂，这个情况老早在网路设备产业发生了。二○○○年前後，台湾的网路设备厂兵强马壮，像友讯、合勤、智邦都很强，但是华为崛起，台湾的网路设备厂全部沦为华为的代工厂，整个产业竞争力为之大倒退。

八月十六日新浪财经网刊登杨元庆的专访，他谈及短期内欧债危机笼罩，全球经济不稳定，但中国人口仍有一半住在乡村地区，中国的电脑普及率仍不高，未来仍有很大的成长空间，这正是联想独享的「主场优势」。事实上，今年四到六月，中国的ＰＣ市场衰退二．八％，但联想逆势成长九．二％，联想是中国民族品牌，仍然有很大加分效果。

**巩固ＰＣ阵地,锁定ＭＩＤＨ领域发展**

联想除了在ＰＣ市场逐渐脱颖而出外，联想倾全力发展的智慧型手机，从去年起颇有斩获。今年第一季（四至六月），联想在中国的智慧型手机市占率已达一三．一％，在今年六月时，已打败华为，成为仅次于三星的第二大品牌，联想的智慧型手机在第一季销售量比去年同期成长四十四倍。联想在ＭＩＤＨ（移动互联网和数位家庭部门）首季贡献了五．八七亿美元营收，占总收入的七．三％，成为联想下一个成长的希望。

全球智慧型手机发展渐趋成熟，中国则是待开发的处女地，联想除了巩固ＰＣ阵地，也开始锁定平板电脑、智慧型手机及智慧型电视ＭＩＤＨ的领域发展。最近联想将平板和手机团队整合，未来ＭＩＤＨ将只有行动装置和智慧型电视两大板块。

联想在多个领域都有斩获，在笔电方面，全球市占率已达一五．四％，已快速拉近与惠普的差距。另外，联想已是中国第二大手机厂，力拚两年内打败三星，平板电脑则主攻通话平板，力抗三星、华硕。在伺服器方面，则与ＥＭＣ合作，全力对抗惠普与戴尔。联想正朝全方位的ＰＣ大厂目标迈进。

面对联想的跃升，台湾的笔电厂开始陷入成长的瓶颈，像是最大的笔电代工厂广达，今年前七月营收较去年同期衰退七．五％，仁宝衰退幅度更拉大到一三．三％，英业达衰退三．九％，只有与华硕分拆代工业务的和硕成长力道较大，品牌厂宏碁营收衰退五．五％，华硕则成长二一．六％。

除了营收衰退，获利衰退更加明显，例如仁宝在一○年首季获利高达八十五．一五亿元，今年首季只有十八．六九亿元；纬创在一○年第三季净利三十二．六九亿元，今年首季也只剩下十八．六五亿元；广达奋力走向云端，获利尚且平稳。这个创造好几兆元产值的台湾电子代工业，未来可能面临联想崛起後的挤压。

第二个阴霾是在惠普及薄熙来主政的鼓吹下，笔电生产基地快速往重庆、成都集中，广达已宣示，两年内笔电生产全部移到重庆，广达的生产基地在西永微电子园区，占地二六○○亩。笔电大厂选重庆的有宏碁、华硕、广达、英业达、仁宝、纬创及和硕，其中，广达与英业达选在西永，宏碁、仁宝、纬创、和硕选在两江新区，华硕在高新区石桥铺，台湾的笔电厂已全部都到重庆报到了。另外，联想、仁宝、纬创也在成都设厂。

生产基地集团向内陆连结，未来运筹成本可能会成为一个变数。薄熙来主政，为了号召笔电业往重庆发展，提出很多优惠配套措施，包括油电半价、厂房外道路基础设施；最重要的是交通的补贴，包括直接运送到欧洲的渝新欧铁路及组装成品沿嘉陵江到长江，运送到沿海出口的费用。这些补贴金额很大，在薄熙来下台後出现很大的变数，尽管新上任的重庆市委书记张德江及薄熙来时代的重庆市长黄奇帆再三保证补贴政策照旧，但谁能保证多久？台湾的笔电厂把鸡蛋放在同一个篮子里，未来恐怕有苦头吃。

华为的崛起，让台湾网通厂沦为华为代工厂，从二○○○年以来，再也看不到网路设备厂崛起的故事。联想以八年时间，慢慢消化ＩＢＭ个人电脑与中国的融合，看起来联想崛起的时间已经到了。台湾的笔电厂，很快的时间内会成为联想的代工厂，惠普与戴尔也可能快速式微，联想将一枝独秀主导战局的发展。

过去这几年，台湾的电子产业只要有了中国的竞争，最後总是一面残局，最早是动态随机存取记忆体（ＤＲＡＭ）及面板，这两年大家印象最深刻的是太阳能，从无锡尚德、江西赛维到保利协鑫，中国的太阳能厂产能无限大，已让台湾的太阳能厂出现惨赔不止的困局。

这些年大家期待很高的发光二极体（ＬＥＤ）产业，也因为中国煤矿大亨前仆後继投入，杀出一片红海，台商真明丽端出到三月为止的年报，亏损十四．三亿人民币，股价大跌；雷士照明则因经营内讧，董事长吴长江被控操纵股价而惨跌。达进东方照明出现获利预警，与佛山照明纷纷惨跌，这个景象令人惊心。

未来联想崛起，台湾的笔电产业很可能出现「盛极」之後的反转走势，值得大家高度注意。(完)

--整理 高洁如; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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