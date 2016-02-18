英国阿斯顿·马丁将与中国乐视网联手研发电动汽车

路透法兰克福2月17日 - 英国豪车制造商阿斯顿·马丁与中国消费电子集团乐视网(300104.SZ)将成立一家合资公司，联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车。这是科技和汽车行业联系加深的一个例证。

阿斯顿·马丁和乐视网表示，两家公司计划开发一款基于阿斯顿·马丁Rapide S车型的电动汽车，之后可能还会开发其他电动汽车，包括为乐视网开发电动汽车。该交易的财务条款未披露。

“这推进了阿斯顿·马丁的电动汽车项目，”阿斯顿·马丁执行长Andy Palmer在法兰克福举行的记者会上说，并称这款电动汽车将在英格兰盖登生产，并于2018年面世。

乐视网是一家消费电子公司，为互联网、电视机顶盒和智能手机提供内容。该公司希望未来借助其忠实观众和明星代言来推销汽车。

乐视汽车业务联合创始人丁磊说，在中国，乐视网的访客数约为3亿。该网站可以免费为阿斯顿·马丁做广告，还可以利用明星来推销汽车。这是他们的业务模式。

两家公司还说，中国亿万富翁贾跃亭投资的电动汽车初创公司Faraday Future也可能会使用阿斯顿·马丁和乐视网的电动汽车开发平台。

中国政府鼓励购买电动汽车以减少频繁袭击国内城市的雾霾天气。中国官员称，去年该国电动汽车销量增加三倍，成为全球最大的电动汽车市场。(完)