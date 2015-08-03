（修正）金融杠杆可以大有作为 但必须适度运用远离危机--银监会官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
（修正标题错字）
路透北京8月3日 - 中国银监会副主席王兆星周一称，金融杠杆可以大有作为，但不能被神化，金融加杠杆的兴奋随之而来就是去杠杆的痛苦，必须运用适度才能够远离危机。
他在人民日报撰文指出，大到国家经济建设，再到企业扩大再生产，小到个人住房的购买、消费的实现，这里面都有金融杠杆在发挥作用。但从历次的国际金融危机中也可以看出，高负债、高杠杆带来了很大的风险。
“不论对金融宏观调控者还是对金融监管者来讲，往往最难的也就是如何把握、如何控制金融杠杆的最佳水平，这也是我们宏观经济的管理者和金融监管者所面临的最大挑战。”王兆星称。
他并表示，上一次国际金融危机之后，新一轮的国际监管改革最重要的内容之一就是加资本、降杠杆，不仅要提高最低资本要求，还要加储备资本、反周期资本、系统重要性的附加资本，以及提高全球系统性重要金融机构总的资本水平。这实际上都是为了提升整个金融体系乃至社会抵御风险的能力、抵御危机的能力。
他强调，必须要同时加强宏观审慎的监管和微观审慎的监管，来建立更加科学、更加有效的宏观调控体系。无论从微观还是从宏观，都要有效地控制金融杠杆的水平，对企业、对银行、对其他金融机构都应该适度控制杠杆水平，而对于整个经济来讲也要控制整个杠杆的水平，来防止金融泡沫的形成，防止金融危机的发展。（完）
(发稿 李铮；审校 杨淑祯)
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