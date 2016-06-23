中国债务风险总体可控 将有序渐进去杠杆降低非金融企业杠杆率（更新版2）

新增发布会更多细节

路透北京6月23日 - 中国国务院新闻办周四召开吹风会称，中国目前债务风险总体可控，但未来潜在风险不可忽视；将在策略上有序渐进去杠杆，而有效降低非金融企业杠杆率是当前防范和化解债务风险的关键。

国新办提供的新闻稿并称，在经济下行压力仍然较大的背景下，企业债务风险已反映为银行不良贷款的上升，不过国内商业银行拨备较为充足，财务状况较好，完全有能力吸收可能产生的不良贷款损失。

“总体看，当前总体债务风险仍然安全可控，只要经济增长继续保持在合理区间，结构性改革取得积极成效，杠杆率就会趋于稳定，个别和局部的债务违约就不会引发系统性风险。”新闻稿称。

对于中国总体债务规模存在不同的估计，杠杆率大致范围在200-300%之间。国新办称，不管以哪种口径来看，中国总债务规模和杠杆率水平并不高，在主要经济体中，总体债务水平属于中等水平。

“BIS测算的中国2015年末总体债务率254.8%偏大，不是很严谨。”出席发布会的中国央行调查统计司副司长阮健弘表示。

同时出席发布会的财政部预算司副司长王克冰透露，地方政府今年债务置换不设额度，5万亿是大概的测算，具体由地方政府和银行自己协商，目前地方政府自己申报的债务大约7万亿元；至于地方融资平台，属于空壳公司的要关闭，有经营性收入的则按市场化方式运作。

国新办新闻稿指出，要在策略上有序渐进去杠杆，杠杆上得过快有风险，去得过快也可能带来新的风险；先要遏制杠杆率过快上升的势头，把增量控制住，再稳步推动杠杆率绝对水平下降。

同时，要优化债务在政府、居民和企业之间的配置，政府和居民部门可以适度加杠杆，帮助企业部门去杠杆。

“治本之策是加快推进供给侧结构性改革，多措并举降低企业杠杆率。”新闻稿称，首先要通过简政放权、国企改革、僵尸企业出清等充分释放市场活力，推动资本向高效率生产者转移。

其次要深化资本市场改革，推进债券市场规范发展，完善多层次股权融资市场；第三，要继续深化利率、汇率、监管等相关改革，进一步提高金融市场配置资金的效率。

中国财政部5月底表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

**商业银行有能力“消化”不良损失**

非金融企业债务是中国债务的主体，也是近年来中国杠杆率快速上升的主要推动因素。而在经济下行压力依然较大的背景下，企业债务风险已反映为银行不良贷款的上升。

“部分地区和行业的企业间互保联保现象较为普遍，导致交叉违约，加重不良贷款比例攀升趋势。”新闻稿称。

但尽管如此，“考虑到中国居民储蓄率较高、外币债务占比小、政府资产状况较好、债务主要集中在过剩行业，且商业银行拨备较为充足，财务状况较好，完全有能力吸收可能产生的不良贷款损失，中国债务风险总体可控。”新闻稿表示。

出席发布会的中国银监会国际部副主任王胜邦透露，中国商业银行过去三年已核销2万亿元人民币的不良贷款，目前不良率仍处在较低水平，拨备覆盖率在175%，而且中国70%的贷款都有抵押担保，国际货币基金组织（IMF）高估了中国银行业的风险。

对于“债转股”问题，同时出席发布的发改委财政金融司副司长孙学工称，在现有政策上完善债转股还在研究论证，还没有正式出台，要实施必须遵循市场化和法制化。

数据显示，截至2016年一季度末，中国商业银行不良贷款余额1.39万亿元人民币，不良贷款率1.75%。

不同机构对中国非金融企业杠杆率的测算差异较大，国际清算银行（BIS）数据显示，截至2015年末非金融企业杠杆率为170.8%，而中国社会科学院测算数据为131%，加上融资平台债务也仅为156%，两者相差约14个百分点。

对此，国新办透露，有关部门正在对债务数据进行进一步核实比对，确认后会适时公布。（完）