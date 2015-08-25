李克强：中国经济运行在合理区间 当前人民币不存在持续贬值的基础

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月25日 - 中国国务院总理李克强表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。
中央电视台新闻联播周二晚间报导援引他称，当前世界经济形势扑朔迷离，中国经济受到一些影响，但经济整体平稳运行的基本面没有变，支撑经济向好的积极因素在增加。
李克强指出，随着稳定经济增长，增强结构性调整，激发市场活力， 中国有能力有条件完成全年主要经济目标任务。
谈及人民币汇率问题时，他称，“近期我们完善人民币中间价报价，顺应国际金融市场走势，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平上。”
人民币兑美元即期周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但料不会失控。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。