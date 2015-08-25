李克强：中国经济运行在合理区间 当前人民币不存在持续贬值的基础

路透北京8月25日 - 中国国务院总理李克强表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

中央电视台新闻联播周二晚间报导援引他称，当前世界经济形势扑朔迷离，中国经济受到一些影响，但经济整体平稳运行的基本面没有变，支撑经济向好的积极因素在增加。

李克强指出，随着稳定经济增长，增强结构性调整，激发市场活力， 中国有能力有条件完成全年主要经济目标任务。

谈及人民币汇率问题时，他称，“近期我们完善人民币中间价报价，顺应国际金融市场走势，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平上。”

人民币兑美元即期周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但料不会失控。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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