中国将为利比里亚援建沿海公路，助其灾后复苏

(本文由路透中文网编译提供)

路透蒙罗维亚8月9日 - 利比里亚外长周日称，中国将为利比里亚建设一条沿海公路，作为帮助该国摆脱埃博拉疫情的援助计划的一部分。

他在与到访的中国外长王毅共同举行的记者会上做出上述表示。王毅正在出访非洲受埃博拉疫情影响最重的利比里亚、几内亚和塞拉利昂。

利比里亚现有的沿海道路对于国内商业活动至关重要，该国在2003年结束内战后在进行重建。这条道路从首都蒙罗维亚出发，经过港口城市Buchanan，直达与科特迪瓦交界的边境地区。这条道路多数路段未做路面铺筑。

“中国同意帮助利比里亚援建政府办公大楼，10个政府部门能够入驻办公；中国还将建设一条沿海公路，”利比里亚外长恩加富安（Augustine Kpehe Ngafuan）表示。

他表示，中国将利用非洲基金资助该项目，并寻求合作伙伴。

王毅没有直接提及上述公路项目，但表示恩加富安已经就中国援助的具体内容作了说明。

“中国对在所有领域的合作持开放态度，我们知道利比里亚正在吸引各国投资。美国等国与利有历史渊源。中国在利也有自身优势，中利关系快速发展，得到利人民广泛支持，”王毅说道。（完）