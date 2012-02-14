力帆股份筹建两江新区乘用车项目

中国重庆民营汽车企业--力帆股份周二公告称，拟在重庆两江新区工业开发区筹备并实施乘用车项目，计划总投资38.85亿元人民币。

路透上海2月14日电---中国重庆民营汽车企业--力帆股份(601777.SS)周二公告称,拟在重庆两江新区工业开发区筹备并实施乘用车项目,计划总投资38.85亿元人民币.

刊登在上海证券交易所的公告称,此次项目投资的主体为该公司的全资子公司重庆力帆乘用车有限公司,项目的固定资产投资22.96亿元,流动资金15.89亿元.

新建乘用车整车制造工厂净用地约880亩,项目建设周期为18个月,建成後将达到年产15万辆乘用车的生产能力,该项目内部收益率为24.56%(税前),投资回收期为5.98年(税前).

该公司表示,项目建成後,其乘用车产品品类中将增加新的车型,有助於开发新的客户群,提升企业的产业水平.

力帆销售快报显示,1月,公司乘用车产销量分别为6,790辆和6,338辆,同比增长74.77%和18.16%.

力帆股份周一收报7.26元,最近一个月累计涨幅11.18%.(完)

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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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