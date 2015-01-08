分析：年初资金宽裕降低公开市场操作必要性 流动性调控稳字当头

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
作者 吴芳
路透上海1月8日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。
业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为主要目标，同时亦视乎即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为应对资金时点紧张首选，预计春节前夕资金面整体仍以维持平衡为主。
“财政存款投放后资金也很充裕嘛，没必要(操作)呀，下周新股较多，但操作也不大可能，太紧的话估计会偷偷的做。”华南一银行交易员表示，从早上资金情况看，下周应该不会太紧，都大量出隔夜，大行也在出，而且14天的这种跨过新股周期的资金也有机构出。
中国证监会周一下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，目前时间点离新股申购还早，而且货币总量宽松，外部收紧，央行暂时还不会为了股市而偏离自己的货币政策目标。
中国央行公开市场“零操作”已持续一个半月；本周公开市场连续第四周既无资金投放亦无回笼。；公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选link.reuters.com/huq73w
**春节前流动性调控料保持平衡**
虽然下周新股申购密集，同时还将有国库现金到期等因素抽离资金，届时衔接月度缴税，资金面面临考验，结构性扰动疑虑难消，但是从短期资金拆借情况来看，压力尚可，但因继年底财政存款投放之后，货币总量仍维持相对宽松。
南京证券固定收益分析师杨浩认为，最近资金面宽松多了，15号还会有准备金退缴，同时即便新股冲击也是脉冲式的。而央行也不会一直依赖投放资金，货币放松也是饮鸩止渴，理顺货币传导途径才是根本，改革还是优先的。
"不希望宽松政策再引起市场亢奋，希望预期稳定，不要过于乐观形成持续性的强宽松预期，"他称，现在关键就是看下旬的四季度数据了，若有降准应该在一季度，而如果挺过一季度，说明经济表现强于预期。
路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。
市场人士多认为，今年1月资金面投放力度料保持平衡，而春节央行才有望出手相助，不过，面对时点性冲击料非公开定向工具使用概率较大。
陈龙表示，虽然今年由于反腐和群众路线等节约政策的执行，春节的现金需求将呈现收缩，但春节传统的现金需求仍然占据主导地位，应该有1万亿-1.5万亿的净现金需求需要央行适时的投放。
他预计，央行的非公开市场操作，在1月份有望保持相对平衡，净投放应该不会超过500亿元；在2月份则以短线的货币资金对冲现金投放为主，净投放的规模应该超过5,000亿元；在3月份可能创新更长期的定向工具，在补充当时流动性的同时，着眼于更长期的转型和流动性稳定。
而对于春节时点SLO还是逆回购的选择，他认为，SLO的机会应该是最大的，但SLO不透明可能会增加市场的大幅波动，在年底资金紧张时期，适量的逆回购对于心理安抚作用很大。
尽管央行公开市场常规操作近期持续空窗，不过补充工具方面却仍有动作。央行12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） --
（周四） --
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净投放 0 (完)
(审校 黄凯)
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