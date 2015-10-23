中国银行间市场流动性充裕 股市并非经济“晴雨表”--马骏

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四表示，当前银行间市场流动性充裕，应更多关注各项政策传导机制。同时，股市大幅度波动对GDP、固定资产投资和消费增速不能产生重要影响，不能用股票指标来预测经济。
金融时报援引马骏解读中国三季度宏观经济数据称，可以利用结构性降准、再贷款、财政担保增信等宏观调控工具，解决企业融资渠道不畅通的问题，央行将继续坚持稳健的货币政策基调，并根据形势变化，适时适度预调微调。
"当前中国经济最主要的下行压力来自房地产开发投资增速的下降。"他称，房地产投资占全国固定资产投资的20%，是最大的单一板块，而房地产投资增速下降会造成建材、能源等行业投资下降的连锁反应。
他指出，从去年5月到今年4月，房地产价格的绝对值持续下降，导致了价格持续下降的预期，对投资性需求和刚性需求产生影响。
不过，他表示，最近一段时间房地产价格回升，预期企稳。从今年5月开始，房地产销售增速由负变正，最近4个月房地产销售平均增速超过20%，较之前的负增长有明显改善，这有望在未来几个月拉动房地产开发投资方面的企稳回升。
他并认为，解读中国经济应关注服务业和绿色产业，不应该过分关注原煤、水泥等这些“旧经济”数据，因为他们大部分来自高耗能、高污染、低附加值的传统行业。
他表示，中国未来预计每年需要约2万亿元人民币规模的绿色投资，用于支持中国可持续发展的经济结构转型。
中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。（完）
(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。