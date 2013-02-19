茅台和五粮液因价格垄断被罚4.49亿元--中广网

路透上海2月19日 - 据中国官方媒体中国广播网周二报导,自国家发改委相关部门了解到，国内两家知名白酒企业--茅台(600519.SS)和五粮液(000858.SZ)因实施价格垄断被罚4.49亿元人民币,所罚金额是上年度两家酒企销售额的1%.

茅台和五粮液公司相关发言人暂无法联络到发表评论.

去年底,当国内白酒塑化剂风波愈演愈烈时,茅台和五粮液等酒厂先后下发通知,处罚擅自降价的经销商,并坚持实施其限价政策.但不久之后,国家相关部门便勒令这些酒厂整改.

茅台集团1月中曾发布声明,根据国家发改委价格监督检查与反垄断局和贵州省物价局的检查情况,从即日起,决定取消以前违反反垄断法有关的营销政策,废止公司有关违反反垄断法的文件,对以此给予的相关经销商的处理决定予以撤销,退还已扣减保证金.五粮液集团随后亦刊登类似声明,撤消对相关经销商的处罚.

本地时间14:11时,贵州茅台下跌0.78%,或1.41元,报178.28元;五粮液跌0.95%或0.24元,报24.96元.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。