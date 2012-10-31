中国上市公司前三季净利续降 银行盈利占逾半壁江山--报载

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 2,493家上市公司前三季净利1.5万亿元,同比降2.07%
* 16家上市银行盈利占逾五成
* 食品饮料业增长抢眼,钢铁业业绩下降
* 中小企业净利下滑幅度高於整体水平
路透上海10月31日电---中国证券报周三报导,今年前三季度2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元,占全部上市公司净利达54%.
银行业前三季净利同比增长约17%,维持较高水平,但较上半年的18.25%同比增长水平略有下降,占全部上市公司盈利的比例则基本未变.
除银行业外,消费类的食品饮料行业表现也十分抢眼,前三季度实现实现合计净利润405.40亿元,同比增长48.85%,在23个"申万(申银万国证券)行业"中位居业绩增幅首位;而钢铁业等黑色金属板块业绩最为低迷,当期总亏损31.43亿元.
具体到个股,中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中国铝业(2600.HK)(601600.SS)、鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)前三季度各亏损64.03亿元、43.35亿元和31.70亿元,居上市公司当期亏损额前三位.
此前中证报统计的上半年A股市场2,453家上市公司实现净利1.01万亿(兆)元,同比下滑0.38%.
目前中国主要的大型商业银行,如工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(1288.HK)(601288.SS)和中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(3328.HK)(601328.SS)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)等,多已在A股和H股同时上市.
更能反映微观经济运行情况的中小企业上市公司,受经济大环境影响,经营承压.同花顺数据显示,前三季度,中小板合计净利润总额同比下降8.93%,创业板合计净利润总额同比下降5.55%,降幅均高於整体水平.
另外,据统计,目前有891家上市公司公布全年业绩预告,其中有466家公司预计净利将同比增长,占比为52.3%;418家预计净利润将同比下滑,另外七家表示难以估计.整体看有87家公司明确表示全年净利润将处於亏损状态.其中钢铁、煤炭开采、汽车和机械设备行业业绩前景仍不理想.
在持续调控背景下,房地产行业18家发布预告的上市公司中,仅有四家公司预计业绩下滑,其中一家预计亏损.而滨江集团(002244.SZ)更预计2012年净利润将同比增长50%至80%.
中证报同日发表社评认为,尽管上市公司三季报不乐观,但一些积极信号开始显现.从库存周期看,非金融企业年内最艰难时期可能已过去,四季度有望回稳,尤其是那些受益於下游需求好转、率先步入被动去库存阶段的行业.
不过社评表示,受产能过剩等因素压制,未来补库存延续的时间、上市公司业绩反弹高度并不确定,不排除出现反复的可能.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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