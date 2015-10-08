中航工业旗下中航动控等三公司停牌 因涉发动机资产整合

路透上海10月8日 - 中国中航动控(000738.SZ)周四公告称，按实际控制人中国航空工业集团公司通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，尚需研究制定相关方案，公司股票将自今日起停牌。至此，中航工业集团旗下涉及发动机业务的三家上市公司都因同一原因停牌。

中航动力(600893.SS)、成发科技(600391.SS)在10月1日刊登公告称，因涉及中航工业集团发动机资产整合，公司股票将自今日起停牌。因国庆长假，中国股市自10月1日起休市，今日起恢复交易。

中国证券报周四报导引述分析人士的话称，这三家公司公告意味着传闻已久的“飞发分离”呼之欲出，中航工业航空发动机相关资产通过重组整合有望单独成立公司。随着这一大幕的拉开，自2012年起便开始酝酿的航空发动机重大专项落地的脚步也已渐行渐近。预计该专项投资规模达千亿元，将用于支持国产航空发动机的自主研发与制造。

报导引述业内人士称，将航空发动机独立于整机制造之外，是符合国际惯例的做法。对于发动机制造商而言，能够有更大的灵活性，并使研发效率最大化。

中航动力、中航动控和成发科技均为中航工业集团旗下目前主要从事发动机业务的三家上市公司，分别定位为航空发动机资产的整机、控制和零部件平台。

航空发动机研制技术，难度大，风险高，投入多，周期长，被誉为飞机制造“皇冠上的明珠”。目前世界上仅有英、法、美、俄、中五个国家可独立研制航空发动机。但中国航空发动机以引进为主，民机发动机全部来源于国外进口，自主研发能力落后。（完）