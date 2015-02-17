ST二重将成退市新规后首家主动退市上市公司

路透北京2月17日 - 中国二重集团（德阳）重型装备股份有限公司601268.SS周一晚公告称，公司实际控制人拟以2.59元人民币/股的价格向全体股东发起要约收购，以实现*ST二重主动退市。*ST二重将成为证监会2014年颁布退市制度新规后首家实施主动退市的上市公司。

公告指出，公司实际控制人中国机械工业集团有限公司本次预定收购的股份为公司发行在外的全部股份，即2,293,449,524股股份（含中国第二重型机械集团公司持有的1,639,089,524股股份及中国华融资产管理股份有限公司持有的253,020,000股股份），占被收购公司已发行股份100%。

但中国第二重型机械集团公司和中国华融资产管理股份有限公司分别承诺作为持有*ST二重公司股份的股东，在要约收购期限内，不接受中国机械工业集团有限公司本次要约收购，不向国机集团出售其持有的公司股份。

公告称，本次要约收购将全部以现金作为对价支付方式，所需资金全部来源于中国机械工业集团的自有资金。所需资金最高金额不超过10.4亿元。

公告并称，本次要约收购以公司的股权分布符合退市要求为生效条件。本次要约收购期限为2月26日（包含当日）至4月3日（包含当日）。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

公告提醒，因*ST二重连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩为亏损。若公司2014年经审计的净利润为负值，本次要约收购不成功，公司股票将可能在2014年年报披露后终止上市。

*ST二重最近一个交易日为2014年4月28日，收于2.35元/股，此次收购价格较公司停牌前价格溢价10.21%。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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