下半年中国上市公司净利同比和环比均可能进一步下降--报告

路透上海9月28日 - 中国社会科学院金融研究所最新报告指出，上半年，受国际经济复苏不确定性增大和国内经济增速下调的双重影响，上市公司总体营业收入和净利润“双降”，幅度均为近年罕有，预计下半年盈利低迷的趋势仍将持续，净利同比和环比均可能进一步下降。

周一刊登在中国证券报的报告指出，下半年，受季节性因素和刺激性经济政策影响，上市公司营业收入有望增加。但迫于经济下行压力，上半年上市公司材料采购和固定资产投资无论环比还是同比均小幅下滑，因此下半年营业收入同比增幅不会很大，短期走势很难反转。

此外，原油等大宗商品价格指数可能在上半年探底之后，下半年出现小幅回升，因此营业成本很难继续降低，企业毛利率可能会下降。期间费用中，销售费用和管理费用受成本习性、会计核算惯例和销售难度加大的影响，应该不会出现下降趋势，而且仍可能保持一定程度的增幅。由于货币政策的进一步宽松，可能会使企业财务费用降低，但财务费用在期间费用中占比较小，对于期间费用水平的影响有限。

虽然从现金流量表来看，上半年上市公司对外投资增幅仍较高，但由于下半年股票市场景气度回落，来自于资产价值变动的收益和投资收益可能会大幅减少。总体来说，下半年上市公司的毛利、核心利润和净利润无论同比还是环比都可能会进一步下降。

社科院“上市公司景气跟踪”课题组是按企业利润形成的一般逻辑，以2,400余家2010年以前上市的A股非金融类上市公司财务数据为基础撰写该份研究报告，分析今年上半年上市公司盈利的总体状况、变动趋势及成因。

上半年这些周期性上市公司样本共实现营收10.3万亿元人民币，同比减少5.2%；净利5,367.4亿元，同比减少2.6%。

报告还建议，为切实改善当前国内上市公司经营状况，可以考虑采取以下政策措施：首先是以提高经济运行效率为根本目标，以推行混合所有制和深化国有企业改革为契机，以落实现有宏观刺激政策为抓手，以城乡一体化、“一带一路”、企业技术改造等领域为投资重点，创新多元融资方式，激发民间资本活力，稳步扩大生产性投资规模，为上市公司增加营业收入，提升技术水平和创新能力创造条件。 其次，防止财政收入减少和税费改革给上市公司带来的负面效应，杜绝“过头税”和滥收费现象，明显降低上市公司税负，实现企业税费支出与营业收入和利润总额同步变化。其三是加强货币政策、信贷政策和金融监管政策的协调配合，保持宽松的货币环境，将增量资金有效引入实体经济，真正降低上市公司融资成本。 其四是促进上市公司优化经营管理流程，提高财务规划水平，切实控制各项成本费用，从粗放式增长向集约增长转变。最后督促上市公司完善公司治理和加快管理人员薪酬制度改革，增强管理人员薪酬和公司绩效的关联性。（完）