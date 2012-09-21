中国上市银行有望获准降低分红比例--报载

路透北京9月21日电---中国版"巴塞尔协议III"定於明年初开始实施,对银行资本金提出更严格要求.中国证券报周五报导援引权威人士透露,上市商业银行有望获准通过降低分红比例增加利润留存,促使资本补充转向"内生性"增长.

报导并援引分析人士称,降低分红不会对银行股的投资价值产生较大影响,当前投资者最关心的是商业银行的信贷资产质量、不良贷款和坏账的预期等对银行未来盈利的影响.

社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立指出,目前来看由於上市银行业绩增速逐渐放慢,未来通过资本市场融资补充资本金的压力减小;但是如果未来经济增速持续放缓,银行资产不良继续上升,则银行资本补充压力仍将加大.

"上市银行降低分红比例对於资本市场影响应该是中性的,"他并称,目前银行股绝大多数由汇金及各类机构持有,散户持有比重较少,且对於大多数投资者而言,商业银行的资产质量才是他们最为关心的.

受对中国经济放缓和银行业息差触顶回落的种种担忧影响,中国上证180金融指数.SSE180FI已经从5月初接近3,200点的年内高位,回落到目前近2,600点,降幅高达18%左右.

被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终於在6月初通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%.

而降低分红比例,不仅将在较大程度上减少上市商业银行的资本补充压力,同时减少银行再融资对於资本市场造成的冲击.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。