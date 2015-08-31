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中国财经 | 2015年 8月 31日 星期一 09:11 BJT

上半年A股上市公司净利增一成 剔除金融业后略降--报载

路透上海8月31日 - 中国A股上市公司半年报已披露完毕，中国证券报周一报导，2,780公司今年上半年净利润同比增长10.2%，不过在剔除银行及非银金融行业后，净利润则同比下滑0.7%。

报导并引述Wind数据显示，2,780家公司上半年实现营业收入合计14.0万亿元人民币，同比微增1.5%；实现净利润合计1.42万亿元，同比增10.2%，与2014年上半年净利增速持平，但较今年一季度3.5%的增速明显回升。

数据并显示，1,617家公司净利润同比增长，占比达58.16%；434家上市公司亏损，占比达15.61%。其中上市银行净利润总额7,015.32亿元，同比微增2.4%，占据上市公司净利润总额半壁江山。

报导指出,上半年计算机、汽车、医药行业业绩增速放缓，互联网金融、新能源汽车等行业业绩持续高增长。部分周期性行业业绩反转，航空、畜禽养殖、白酒板块业绩喜人。而上市公司整体负债率下降，存货周转率明显提升，去库存周期缩短。

此外，1,011家公司发布三季度业绩预告，近六成公司预喜，其中业绩预增433家。（完）

(发稿 边竞；审校 黄凯)

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