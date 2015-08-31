上半年A股上市公司净利增一成 剔除金融业后略降--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月31日 - 中国A股上市公司半年报已披露完毕，中国证券报周一报导，2,780公司今年上半年净利润同比增长10.2%，不过在剔除银行及非银金融行业后，净利润则同比下滑0.7%。
报导并引述Wind数据显示，2,780家公司上半年实现营业收入合计14.0万亿元人民币，同比微增1.5%；实现净利润合计1.42万亿元，同比增10.2%，与2014年上半年净利增速持平，但较今年一季度3.5%的增速明显回升。
数据并显示，1,617家公司净利润同比增长，占比达58.16%；434家上市公司亏损，占比达15.61%。其中上市银行净利润总额7,015.32亿元，同比微增2.4%，占据上市公司净利润总额半壁江山。
报导指出,上半年计算机、汽车、医药行业业绩增速放缓，互联网金融、新能源汽车等行业业绩持续高增长。部分周期性行业业绩反转，航空、畜禽养殖、白酒板块业绩喜人。而上市公司整体负债率下降，存货周转率明显提升，去库存周期缩短。
此外，1,011家公司发布三季度业绩预告，近六成公司预喜，其中业绩预增433家。（完）
(发稿 边竞；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。