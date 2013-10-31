上市公司前三季净利同比增逾一成

路透北京10月31日 -上海证券报周四报导称，沪深两市上市公司2013年前三季度整体净利润同比增长14.18%，较去年同期1.1%的跌幅有明显好转，其中第三季单季的业绩提升较为明显。

上证报对沪深两市全部2,489家上市公司三季报的统计数据显示，共有1,222家公司三季度业绩增长，133家扭亏，合计占比为54.4%。

前三季上市公司总营收195,058亿元人民币，同比增长9.08%；净利润17,238亿元，同比增长14.18%。整体净利增速较上半年同比增幅4.6%有明显提升，而相对于2012年同比19.8%的跌幅更是出现了逆转。

在剔除金融类公司及中国石油(601857.SS)和中国石化(600028.SS)后，其余上市公司第三季度单季实现净利润2,055.5亿元，同比增幅高达25%左右。从今年各个季度业绩增幅的变化情况来看，环比和同比数据与同期的宏观数据相吻合。

数据显示，创业板公司三季报业绩不及整体水平。355家创业板公司整体实现净利润185.86亿元，同比增长4.9%。其中，187家公司整体净利润同比增长，另有六家扭亏，合计占比为54%。

目前已有超过500家盈利公司前三季度业绩超过去年全年，若四季度不发生逆转，则全年业绩增长确定性很大。在已经预告全年业绩的907家上市公司中422家预增，53家预计扭亏，合计报喜比例为52.4%；生物医药、建筑建材、信息服务等10个行业的业绩预增公司占比超过50%。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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