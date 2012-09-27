32家创业板公司大股东延长股份锁定（更新版）

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
(新增分析师评论及股价表现)
* 32家创业板公司大股东延长股份锁定
* 大多数公司只延长两个月
* 分析师称创业板公司减持压力始终存在
* 沪综指及创业板综合指数均见反弹
路透北京/上海9月27日电---即将扑面而来的中国创业板上市公司限售股解禁潮延後了两个月,但未来解禁压力始终存在.32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值约384.44亿元人民币.
由於创业板解禁潮将至引发担忧,中国股市沪综指.SSEC周三收创44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.不过,周四早盘已小幅反弹0.49%,报2,073.972点;创业板综合指数.CHINEXTC也涨1.14%,报666.879点.
"创业板本来就是个减持市场...狼是要吃羊的,现在指望狼不吃羊是不可能的."银河证券分析师任承德指出,即使在海外,成长型公司的创业者及风投资本股东在公司上市後都有减持需要,抛售压力会始终存在.
他还指出,相对主板市场,目前创业板和中小板整体估值偏高,大致是沪市主板市场的两倍.而这两个市场的减持压力未来一直存在,所以理论上创业板和中小板的整体市盈率仍有下行空间.不过,短期内创业板可能会有所反弹,毕竟最近大多创业板公司累计跌幅较大.
至10月30日,中国创业板将满三周岁,首批上市的28家公司控股股东及实际控制人持有的限售股将解禁.在神州泰岳(300002.SZ),探路者(300005.SZ)等32家公司中,绝大部分公司股东只是承诺今年内不会减持,这意味着锁定期仅延长了两个月.
此前还有汉威电子(300007.SZ)和金亚科技(300028.SZ)的大股东主要延长股份锁定期.中国证券报引述数据指出,今年年底以前,共有36家创业板上市公司限售股解禁,涉及13.42亿股,市值163.9亿元.其中,实际可流通股份9.47亿股,市值102.03亿元.
报导并援引市场人士认为,创业板公司大股东主动延长股份锁定意味着,在创业板限售股解禁之後,部分创业板公司大非减持力度将低於市场预期."在目前市况下,创业板公司股东主动追加延长限售期、控制减持比例等承诺,将对创业板市场的平稳运行起到积极作用."(完)
--发稿 康熙泽/林琦; 审校 杨淑祯
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