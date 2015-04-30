一季度中国上市公司业绩同比增3.27% 低于前两年同期水平--报载

路透上海4月30日 - 中国证券报周四报导，披露一季报的2,540家上市公司数据显示，首季上市公司面临较大增长压力。当季实现营业总收入6.33万亿元，同比增长0.2%；实现归属于母公司股东的净利润6,174.08亿元，同比增长3.27%，增速均低于2013年和2014年同期水平。

据中证报统计，受宏观经济增速放缓影响，2014年A股上市公司业绩增长速度有所下滑。截至29日，共有2,656家上市公司披露年报显示，2014年实现营业收入28.72万亿元，同比增长6.16%；实现归属于母公司股东的净利润2.42万亿元，同比增长6.19%，这一增速相比2013年年报的14%及2014年三季报的8%均有所下滑。

行业方面，报导指出，在扣除金融类公司后，上市公司2014年整体业绩同比下降0.14%。证券、互联网传媒、通信设备、半导体、医疗服务、白色家电等行业上市公司在2014年的业绩增幅超过30%，采掘、造纸、船舶制造等行业上市公司业绩出现明显下滑。

此外，到2015年一季度，上游资源类行业及中游制造业上市公司业绩颓势仍未发生根本改变，证券、传媒、通信设备等行业在一季度继续保持较高景气度。

房地产上市公司业绩在2014年出现缩水。140家上市房企净利润同比下降1%。虽然楼市回暖，但由于结算周期所限，一季度上市房企经营情况仍不容乐观。已披露一季报上市房企整体净利润下降3.5%。（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。