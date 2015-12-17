鼓励贫困地区企业上市 加强少数民族地区新三板挂牌支持力度--证监会官员

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月17日 - 中国证监会副主席姜洋表示，为落实中央扶贫政策，证监会将优化制度安排，拓宽贫困地区多元化融资渠道，鼓励证券交易所、保荐机构加强培育辅导贫困地区有上市前景的企业。同时在新三板上，要重点加强对少数民族地区的支持力度。
他在周三的一个电视电话会议上称，要充分利用全国中小企业股转系统和区域性股权市场挂牌、股份转让功能，促进贫困地区企业融资发展。通过生态旅游开发，扶贫资金入股，推动贫困地区资源变资产、农民变股东，带动贫困人口增收。
另外，继续落实好支持西部地区企业首次公开发行审核以及五个少数民族自治区企业挂牌审核服务和有关费用的特殊优惠政策，并考虑将优惠范围扩展到14个集中连片特困地区。
新三板市场上，减免西藏等五个少数民族自治区企业挂牌费用，并提供专门审核服务。
截至11月底，来自内蒙古、新疆、广西、宁夏、西藏、云南、贵州、四川八个省(区、市)以及湘西土家族自治州、延边朝鲜族自治州的新三板挂牌企业324家，比2014年底增加241%，占新三板挂牌公司7.5%。预计年底少数民族地区在新三板挂牌企业将突破400家。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。