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娱乐体育 | 2012年 8月 7日 星期二 18:38 BJT

刘翔在110米栏预赛中摔倒 无缘决赛

路透伦敦8月7日电---中国运动员刘翔周二在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒.四年前在北京奥运会上,他已因伤退赛.

刘翔前腿触及第一栏後摔倒在地,随後在搀扶下离开赛道,奥运梦碎.他是2004年奥运会该项目冠军,曾缔造世界纪录.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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