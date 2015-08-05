猪价呈恢复性和补偿性上涨 未来供求紧平衡--中国农业部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
8月5日 - 路透北京8月5日 - 中国农业部周三表示，3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。
据农业部监测，全国4,000个生猪养殖村6月份生猪存栏716.24万头，同比下降10.3%。生猪存栏已连续九个月环比下降，能繁母猪存栏已连续22个月环比下降，均处于2008年以来最低水平。
“这轮猪价上涨，是前期市场价格长期低迷、养殖户严重亏损后的产能大幅度调整引起的，具有恢复性和补偿性特征，是市场机制合理作用的结果，”农业部市场预警专家称。
而由于猪价连续低迷，2014年年初以来生猪养殖普遍处于亏损状态，导致部分养殖场户破产退出或因资金周转困难而大幅调减产能。据国家发展改革委监测，2014年1月至2015年5月，全国猪粮比价连续71周低于6:1盈亏平衡点，生猪养殖持续亏损。
预警专家认为，从供求形势看，未来几个月生猪产能仍然维持低位调整，出栏保持平稳，而下半年是畜产品消费旺季，需求会有所增加。
“预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，猪价仍将处于周期性上涨通道，中秋、国庆期间受季节性需求拉动，阶段性涨幅可能会稍大一些，”他们称，“但随着生猪产能调整基本见底，后期如不发生重大疫情，市场供应有保障，不必过于担心保供给问题。”
今年春节过后，中国猪价呈持续攀升走势，生猪养殖从6月份开始盈利。据农业部监测，7月第4周，全国480个集贸市场活猪价格每公斤17.05元，连续上涨18周；猪肉价格每公斤26.10元，连续上涨17周。
随着猪价上涨，猪粮比价于6月第3周达到6:1之上，生猪养殖结束了近1年半的连续亏损局面。目前猪粮比价为6.93:1，出栏一头商品肥猪可盈利250元左右，处于正常盈利区间。
至于猪价会不会出现2011年的暴涨行情，预警专家指出，目前猪价上涨和2011年相比有两点不同，一是价格水平和涨幅不同，二是养殖效益不同。
据农业部监测，2011年猪肉、活猪和仔猪价格分别涨至每公斤30.39元、19.75元和37.24元，均高于目前价格；猪肉和仔猪价格累计涨幅分别为32.3%和98.4%，也高于此轮涨幅。
而2011年猪价上涨期间，生猪养殖始终处于盈利状态，而此轮猪价上涨是前期猪价大跌、长时间亏损后的恢复性上涨，生猪养殖刚刚扭亏为盈。（完）
欲览全文，请点击农业部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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