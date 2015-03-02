斯里兰卡称对中国贷款表示关切 中方回应

英国执政党民调领先优势缩小 首相称英退协商没有时间可浪费
路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。
路透北京3月2日 - 中国外交部周一称，中国对斯里兰卡提供的贷款是应斯方请求、经过双方协商一致作出的安排；此前斯里兰卡外长表示国内对贷款的筹措方式表示关切。
斯里兰卡外长周末在北京称，斯里兰卡财政部长将出访北京，对约50亿美元的贷款与中方进行商讨。
外交部发言人华春莹指出，中方对斯里兰卡提供的贷款本着互利共赢的原则，将有助于推动斯里兰卡的发展。
“中方对斯提供的贷款是应斯方请求……经过双方协商一致作出的安排。”华春莹在例行记者会上说道。
“有关贷款安排是面向斯整个国家和全体人民的，为斯经济社会发展发挥了积极作用。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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