斯里兰卡指责中国交建未暂停港口城项目 威胁采取法律行动（更新版2）

（新增中国外交部回应）

路透科伦坡3月5日 - 斯里兰卡投资促进部部长哈希姆（Kabeer Hashim）称，斯里兰卡可能对中国交建(601800.SS)采取法律行动，因后者未在斯里兰卡当局完成相关调查前暂停“港口城”项目建设。

斯里兰卡新政府正在重新审查中国交建获得的15亿美元“港口城”项目，因为上届政府被指在此项交易中违反当地法律、规避环保要求。

该项目涉及在斯里兰卡首都科伦坡填海形成的陆地上，打造一个包括购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。

哈希姆称，投资委员会（BOI）上月已要求中国交建在调查完成前暂停该项目建设。

但斯里兰卡新政府就任后，该项目建设步伐实际上加快了。

“按理说，他们应该停下。港口部将采取必要措施，促使该项目暂停建设，直至调查完成，”哈希姆告诉路透。他表示，如果建设方不停止，斯里兰卡将对其采取法律行动，以阻止项目继续。

中国外交部发言人华春莹称，中方理解和尊重斯新政府改善投资环境的努力。

“相信斯方会从中斯友好大局和斯国家发展的根本利益出发，妥善解决相关问题，维护中方企业赴斯投资的信心。”华春莹周四说道。

中国交建投资者关系部门一人士称，公司方面不了解斯里兰卡该官员的最新言论。

这位不愿具名的公司人士称，斯里兰卡政府在审查期间提出了一些建议，但未提到取消项目。

中国方面称，港口城项目以及斯里兰卡南部另一个开发中的港口项目有利于斯里兰卡，将创造数以万计的就业岗位，并有助该国吸引外国直接投资（FDI）。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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