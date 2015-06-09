版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 18:31 BJT

中国国防部长称希望与斯里兰卡军方的关系持续稳定发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月9日 - 中国国防部长常万全周二对斯里兰卡海军司令佩雷拉称，愿确保两军关系持续稳定发展。此前斯里兰卡排除了将来中国潜艇访问该国的可能性。

中国国防部在声明中指出，常万全表示，中方愿与斯方继续加强合作，包括人员培训等。

“中方愿与斯方共同努力……确保两军关系持续稳定发展，为进一步深化两国关系作出积极努力。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐