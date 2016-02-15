中国经济面临很大挑战和新的不确定因素--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月15日 - 中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。
李克强强调，在保持就业形势稳定的同时，必须要高度警觉，维护金融市场的稳定。
“猴年一开年，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，也给我国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。因为今天的中国经济已经与世界经济深度融合。”李克强说。
但李克强表示：“中国经济仍有巨大的潜力：我们有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)