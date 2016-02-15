中国经济面临很大挑战和新的不确定因素--李克强

路透北京2月15日 - 中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。

李克强强调，在保持就业形势稳定的同时，必须要高度警觉，维护金融市场的稳定。

“猴年一开年，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，也给我国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。因为今天的中国经济已经与世界经济深度融合。”李克强说。

但李克强表示：“中国经济仍有巨大的潜力：我们有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”(完)