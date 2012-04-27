中国冶炼商希望向LME仓库交付铜

路透香港4月27日电---冶炼业消息人士周五表示,中国冶炼商希望向伦敦金属交易所(LME)仓库交付精炼铜,因LME现货价格较高.

中国冶炼商提供额外供应,意味着LME仓库近期交付的铜将上升,并有助於降低LME的逆价差并使得中国接近纪录水准的库存缩减.中国精炼铜商业库存已超过100万吨.

LME现货铜较三个月期铜升水周四在伦敦触及每吨134美元,为2008年8月以来最高.

一家大型中国冶炼厂的贸易经理说,公司打算下月向LME仓库交付1-2万吨精炼铜.根据一项免税政策,进口铜精矿的企业可免税出口部分精炼铜.落在政策之外的出口则需缴纳10%的税率.

"若当前的逆价差持续,我们会继续向LME交付."该贸易经理表示.

另一家大型中国炼企的销售经理说,其公司正在进行物流安排,拟向LME交付"数万吨"精炼铜,但未提供确切数额.

他补充说,国内市场供应过剩,估计中国不算进国储局存货的精炼铜库存约为140万吨.(完)

--编译 李爽/隋芬;审校 吴云凌

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