中资银行与LME签署备忘录 促进中国及邻国工业金属交易

路透伦敦10月21日 - 伦敦金属交易所(LME)、银行及经纪商周三承诺，帮助中国及其邻国促进工业金属交易。

中国国家主席习近平访问英国期间，LME和七家金融机构签署了一份谅解备忘录。

“这份备忘录进一步显示我们在中国与其他国家之间构筑桥梁的决心，”LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)表示。“我们正在让中国参与者更便于参与LME的价格发现流程。”

LME为全球最大及历史最久的工业金属交易平台，长期以来致力于在中国拓展新业务。中国是全球最大的金属消费国。

庄敬贤上周对路透表示，即将成为LME会员的中国企业更多了。

根据周三这项备忘录，签署机构将发挥风险管理和资金的专长，帮助中国参与者扩大参与全球商品市场渠道。

签署备忘录的金融机构包括，LME会员广发证券(000776.SZ)、中国银行(601988.SS)、招商证券、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和渣打银行(STAN.L)。

LME的清算所以及中国农业银行(1288.HK) (601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)也签署了该协议。

金属行业消息人士上周向路透表示，按资产计中国第二大银行--中国建设银行正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入LME公开喊价圈内交易。(完)