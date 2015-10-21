中资银行与LME签署备忘录 促进中国及邻国工业金属交易

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月21日 - 伦敦金属交易所(LME)、银行及经纪商周三承诺，帮助中国及其邻国促进工业金属交易。
中国国家主席习近平访问英国期间，LME和七家金融机构签署了一份谅解备忘录。
“这份备忘录进一步显示我们在中国与其他国家之间构筑桥梁的决心，”LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)表示。“我们正在让中国参与者更便于参与LME的价格发现流程。”
LME为全球最大及历史最久的工业金属交易平台，长期以来致力于在中国拓展新业务。中国是全球最大的金属消费国。
庄敬贤上周对路透表示，即将成为LME会员的中国企业更多了。
根据周三这项备忘录，签署机构将发挥风险管理和资金的专长，帮助中国参与者扩大参与全球商品市场渠道。
签署备忘录的金融机构包括，LME会员广发证券(000776.SZ)、中国银行(601988.SS)、招商证券、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和渣打银行(STAN.L)。
LME的清算所以及中国农业银行(1288.HK) (601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)也签署了该协议。
金属行业消息人士上周向路透表示，按资产计中国第二大银行--中国建设银行正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入LME公开喊价圈内交易。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。