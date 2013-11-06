中国首个浮式LNG项目计划下月供气--报载

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透上海11月6日 -北京日报周三报导，中国首个浮式LNG(液化天然气)项目--中国海油天津LNG项目建设接近完工，计划下月开始为天津市输送天然气。
在外界普遍预计今年冬季国内天然气供应紧张之际，该装置的启用料有助于缓解北方地区的供应压力。
中国海洋石油总公司旗下的气电集团8月时宣布，中国海油天津LNG项目正式通过国家发改委核准，这也标志着中海油由南至北的沿海LNG产业布局基本完成。
2011年3月，中海油与天津市签订《关于天津市引进液化天然气及应用工程项目的合作协议》，共同启动天津LNG项目。该项目是国家试点清洁能源工程及天津市重点工程。
亚洲第二大炼油商--中国石化(600028.SS)(0386.HK)周三表示，为应对今冬明春国内可能出现的天然气供需紧张，其天然气商品量将同比增加10.5%，并优化供气流向，最大限度增供民用气。 (完)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)